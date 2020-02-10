Уже восемь жителей Британии заболели коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в Великобритании выросло вдвое. Диагноз подтвердили еще четверым.

Всего на сегодняшний день, по официальной информации, коронавирусом болеют восемь граждан европейской страны. Власти называют распространение вируса серьезной угрозой для общества.

Между тем общее число жертв перешагнуло отметку в 900 человек. Инфицированы больше 40 тысяч человек по всему миру.