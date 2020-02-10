Вирус с неизвестными науке генами обнаружили в Бразилии

Бразильские ученые обнаружили вирус, ДНК которого практически полностью состоит из генов ранее неизвестных науке. Результаты открытия вирусологов были опубликованы на сайте bioRxiv.

Вирус обнаружили в городе Белу-Оризонти в одном из искусственных озер. Исследователи дали новому вирусу название Yaravirus brasiliensis в честь мифологической водяной нимфы Яры. Ученые предполагают, что они впервые столкнулись с изолированном видом вируса, который развивался в уникальных условиях.