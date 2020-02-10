Россия и Турция до сих пор так и не выработали единую стратегию по ситуации в Идлибе. Об этом заявил министр иностранных дел Турции.
По словам Мевлюта Чавушоглу, договоренности с Россией касательно ситуации в Идлибе отсутствуют. Переговоры по Сирии продолжаются. По мнению дипломата, самое важное сейчас - прекратить огонь.
Ранее Правда.Ру писала, что, по мнению эксперта Бориса Долгова, причина гибели турецких солдат в Сирии - результат неверной политики Реджепа Эрдогана.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".