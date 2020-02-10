Американцам покажут российские мультики

Американские эксперты-мультипликаторы оценят достижения российских специалистов. В Майами стартовал рынок детского контента Kidscreen.

Это мировая площадка, на которой презентуют новинки, обсуждают достижения и рассказывают о будущем мультипликации. Мероприятие стартовало сегодня в Майами. Работы российских студий будут представлены в рамках специальной программы Московского экспортного центра Created in Moscow.

Мультипликаторов России хорошо знают в мире. Наши мультфильмы отличаются уникальным стилем, что привлекает большое количество зарубежных партнеров.

В этом году россияне презентуют полнометражные мультфильмы "Руслан и Людмила", "Гензель и Гретель", сериалы "Огнеботы Тина" и "Тим и Том" (второй сезон), новые сезоны "Лунтика", "Барбоскиных", сериал "Джинглики", полнометражки "Бука", "Щелкунчик и Волшебная Флейта", "Рождественские приключения Джингликов" и многое другое.