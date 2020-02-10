Грузинские оппозиционеры не исключают диалога с властью

Оппозиция не назвала модель голосования, которая будет удобна для Грузии. При этом противники готовы к переговорам с действующей властью.

Такое мнение высказал один из лидеров партии "Европейская Грузия" Отар Кахидзе. По его словам, идет обсуждение разных вариантов. Так или иначе, компромисс будет достигнут.

"Правящая команда предлагает то, что позволяет партии получить большинство при поддержке менее трети. Если сказать иначе, когда 7 из 10 человек не поддерживают политическую силу, а она будет управлять страной", — пояснил политик.

При этом оппозиционеров не устраивает и действующая модель голосования, так как она предполагает использование административного ресурса.

Времени у сторон остается немного. Выборы в Грузии пройдут в октябре 2020 года. Осенью в стране выберут парламент.