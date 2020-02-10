Заминированный автомобиль взорвался в Сирии. Погибли 8 человек

В сирийской провинции Халеб взорвался заминированный автомобиль. Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. По предварительным данным, взрыв произошел на автодороге возле поселения Раджо рядом с продовольственным рынком.

В результате взрыва погибли 8 человек, за жизнь еще 11 человек борются врачи. Оппозиционные группировки считают, что к взрыву причастны курдские группировки.