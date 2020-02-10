Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что юристы компании изучают возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж против "Газпрома" по делу 2009 года о переуступке "Нафтогазу" долга RosUkrEnergo на 1,7 миллиарда долларов "Газпромом".

"Недавно нами были выявлены обстоятельства о роли "Газпрома" в операциях с долговыми обязательствами RosUkrEnergo, по которым "Нафтогаз" претерпел значительные убытки... Сейчас мы изучаем возможности "Нафтогаза" для решения указанных проблем, среди них можно выделить следующее... Международный арбитраж в Стокгольме по контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" по переуступке долговых обязательств RosUkrEnergo", - пояснил Витренко.