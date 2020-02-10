На круизном лайнере введен карантин для четырех тысяч пассажиров. Их не выпускают с судна и держат в каютах. О содержании и лечении инфицированных телеканалу НТВ рассказал член экипажа корабля Тарас Филиппов.

"Те пассажиры, которые находятся в каютах, или члены экипажа, которые уже с температурой, ждут своей очереди, когда у них будет возможность сдать этот тест. На данный момент они просто находятся в больном состоянии, наш медицинский центр просто их поддерживает. То есть они пьют парацетамол, у какой-то части людей начали проявляться симптомы. Если три дня назад этого не было заметно, теперь это видно, среди украинцев тоже", - сообщил Филиппов.