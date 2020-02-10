Боевика, отвечавшего за лазерное оружие в "Талибане", ликвидировали

35 боевиков "Талибана" ликвидировали в ходе спецоперации. Она прошла на севере страны в Балхе.

Об этом сообщает Минобороны Афганистана. По официальной информации, на месте нахождения боевиков было найдено большое количество наркотиков.

"Вооруженные силы Афганистана произвели точечный авиаудар в деревне Делбар округа Чамтал в провинции Балх вчера в 17.20. В результате Мохамад Гуль, известный также как Абубакр и ответственный за лазерное оружие преступников из "Талибана", был убит", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ликвидация специалиста по лазерному оружию была принципиальна. Боевики использовали его для ослепления пилотов военных самолетов. Также они имели оружие с лазерным наведением.