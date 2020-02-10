Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился освободить от должности главу Кордайского района Жамбылской области, где наблюдались массовые беспорядки.

"В связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области... президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Жамбылской области А. Мырзахметову освободить от занимаемых должностей заместителя акима области по социальным вопросам С. Курманбекову, акима Кордайского района Б. Байтоле за серьёзные упущения в работе", - привела слова Токаева его пресс-служба.