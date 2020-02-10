Власти России, КНР, США, Франции и Британии встретятся. Китайская сторона уже подтвердила свою готовность помочь в организации.
Инициатором встречи выступил Владимир Путин. На форуме в Израиле он напомнил о коллективной ответственности постоянных членов Совбеза ООН в сохранении цивилизации.
Как заявил посол России в КНР, китайские власти предложение российского лидера поддерживают и готовы помочь в организации такой встречи.
"Наши китайские друзья не ограничились просто выражением одобрения, а они нам сказали, что готовы участвовать в подготовке, если другие страны выразят согласие высказать свои предложения и пожелания, и я уверен, что они будут носить конструктивный характер, и уверен, что это всё пойдёт в общую копилку, если действительно удастся такое мероприятие созвать", — цитирует СМИ Андрей Денисов.
Инициативу президента России уже поддержали в ООН.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".