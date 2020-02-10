Китай готов помочь в организации встречи постоянных членов Совбеза ООН

Власти России, КНР, США, Франции и Британии встретятся. Китайская сторона уже подтвердила свою готовность помочь в организации.

Инициатором встречи выступил Владимир Путин. На форуме в Израиле он напомнил о коллективной ответственности постоянных членов Совбеза ООН в сохранении цивилизации.

Как заявил посол России в КНР, китайские власти предложение российского лидера поддерживают и готовы помочь в организации такой встречи.

"Наши китайские друзья не ограничились просто выражением одобрения, а они нам сказали, что готовы участвовать в подготовке, если другие страны выразят согласие высказать свои предложения и пожелания, и я уверен, что они будут носить конструктивный характер, и уверен, что это всё пойдёт в общую копилку, если действительно удастся такое мероприятие созвать", — цитирует СМИ Андрей Денисов.

Инициативу президента России уже поддержали в ООН.