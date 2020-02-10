Путин: обстановка в мире становится более турбулентной

Президент России Владимир Путин поздравил дипломатов с их профессиональным праздником и рассказал об ухудшении обстановки в мире.

"Международная обстановка становится более турбулентной, а значит, требуются ещё более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка", - заявил российский лидер.

Путин призвал дипломатов эффективно использовать членство России в Совбезе ООН, а также председательство в БРИКС и ШОС.