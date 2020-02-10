Родители погибших в Пхукете детей получат два миллиона рублей

Заместитель губернатора провинции Пхукет сообщил, что родители погибших детей при столкновении катеров получат компенсацию в миллион рублей. Согласно сообщениям тайских СМИ, погибшие 6-летняя девочка и 12-летний мальчик являются братом и сестрой. Их родители приехали в Пхукет, чтобы погостить у бабушки с дедушкой.

Напомним, 12-летний мальчик и шестилетняя девочка умерли на операционном столе в Пхукете. Они получили тяжелые травмы при столкновении двух катеров в канале, соединяющем острова с бухтой. Дипломаты сообщили, что дети родом из Челябинской области.