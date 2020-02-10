В Китае пропал журналист, который выкладывал в сеть видеосюжеты сюжеты про коронавирус из эпицентра эпидемии — города Ухань.
Об этом сегодня сообщает CNN.
По данным издания, Чэн Цюши приехал в Ухань 24 января и вел свои репортажи из переполненных больниц, из временных изоляторов и даже из моргов.
Журналист перестал выходить на связь с друзьями и публиковать новые сюжеты в четверг, 6 февраля.
Позже, — пишет CNN, — родным стало известно, что парень помещен полицией во временный карантин. Где находится он сейчас — непонятно.
Общественность Китая всерьез обеспокоена исчезновением журналиста. На китайском портале Weibo (аналог Твиттера — прим. ред.) размещено множество записей с требованием "освободить Чена".
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