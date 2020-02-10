На День Победы в Москву приедет генсек ЦК КП КНР. Китайские власти подтвердили встречу глав государств в столице России.
Си Цзиньпин прилетит в начале мая. Он примет участие в торжественных мероприятиях и встретится с Владимиром Путиным.
Намерение китайских властей приехать в Россию, несмотря на бушующий в КНР коронавирус, подтвердил посол России в Китае Андрей Денисов. Он выразил надежду, что к весне ситуация с эпидемией наладится.
Также на 75-летие Победы в Москву приедут первые лица других государств. Например, ожидается визит японского премьера Синдзо Абэ.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".