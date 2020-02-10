Очередной уголовной выходкой отметились нацисты в Киеве. В воскресенье в украинской столице была жестоко избита женщина за то, что на улице говорила по-русски.
Об этом сообщил портал "Информатор".
Согласно данным издания, примерно в 04:20 утра по местному времени в полицию поступил звонок о женщине, сидящей на скамейке с окровавленным лицом.
Прибывшим на место полицейским потерпевшая рассказала, что ее избили несколько мужчин. Конфликт произошел из-за того, что она разговаривала на русском языке.
Врачи в травмпункте, куда пострадавшая была доставлена правоохранителями, установили, что у женщины сломан нос и выбиты зубы. По настоянию врачей, она была госпитализирована.
Пока правоохранители устанавливают детали происшествия, пользователи соцсетей свой вердикт уже вынесли:
"Озверевшее быдло. Что вы хотите от возрожденных бандерофашистов? "Кацапы" -как они нас называют — им поперек горла",
— пишет в ФБ пользователь ПЕлена.
"Не сомневаюсь, что этот инцидент уже сегодня назовут провокацией, женщину объявят "агентом Кремля"…
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".