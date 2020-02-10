Сломан нос и выбиты зубы: в Киеве женщину избили из-за русского языка

Очередной уголовной выходкой отметились нацисты в Киеве. В воскресенье в украинской столице была жестоко избита женщина за то, что на улице говорила по-русски.

Об этом сообщил портал "Информатор".

Официальные данные

Согласно данным издания, примерно в 04:20 утра по местному времени в полицию поступил звонок о женщине, сидящей на скамейке с окровавленным лицом.

Прибывшим на место полицейским потерпевшая рассказала, что ее избили несколько мужчин. Конфликт произошел из-за того, что она разговаривала на русском языке.

Врачи в травмпункте, куда пострадавшая была доставлена правоохранителями, установили, что у женщины сломан нос и выбиты зубы. По настоянию врачей, она была госпитализирована.

Общественное мнение

Пока правоохранители устанавливают детали происшествия, пользователи соцсетей свой вердикт уже вынесли:

"Озверевшее быдло. Что вы хотите от возрожденных бандерофашистов? "Кацапы" -как они нас называют — им поперек горла",

— пишет в ФБ пользователь ПЕлена.