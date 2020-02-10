Американское СМИ: победить Россию нам помешают реки

Если что-то и может помешать американской армии победить Россию в возможной войне, то это будут реки, которые станут естественным препятствием на пути военных.

Об этом сегодня пишет американский портал Breaking Defense.

НАТО привыкло воевать в пустыне, а тут...

По мнению авторов опубликованного материала, "сражения новой войны" будут вестись на территории Восточной Европы.

"В то время как США провели большую часть века до сих пор воюя в пустынях, любая война с Россией велась бы в Восточной Европе, обширной равнине, расколотой реками. Многие из этих рек, такие как Висла, протекают с севера на юг, и силам НАТО придётся доставлять подкрепления или отступать по мостам. А они попросту не рассчитаны на 55 — тонные машины", — написано в материале.

Чем "плохи" для НАТО европейские мосты

Причина "неприспособленности" европейских мостов, по версии издания, в том, что "строились они во время Холодной войны с расчетом на гораздо более легкие советские танки, такие как 45-тонный Т-72. К тому же многие советские машины были амфибиями, именно для того, чтобы пересекать многочисленные реки".

Вот такой, оказывается, "привет из прошлого" осложняет жизнь НАТОвским военным.

"И хотя армейские инженеры имеют некоторую возможность построить мосты под огнем или даже развернуть короткий (11-метровый) совместный штурмовой мост из бронетранспортера за считанные минуты, эти возможности слишком ограничены, чтобы справиться даже с одной крупной восточноевропейской рекой", — резюмирует автор материала.

Фото: Wikimedia Commons