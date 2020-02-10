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Источник Правда.Ру

Трамп попросит конгресс на 21% сократить помощь другим государствам

Мир

Президент США Дональд Трамп планирует сократить финансовую помощь другим странам.

Он подготовил обращение в Конгресс, в котором будет просить перенаправить 21% средств, заложенных в бюджет 2021 года на "внешнюю помощь" (это $11 млрд), на развитие программ "противодействия развивающимся экономическим угрозам со стороны Китая и России".

Об этом сегодня сообщает Reuters со ссылкой на "высокопоставленных чиновников администрации".

Чего хочет Трамп

Как следует из материала издания, предложение Трампа прозвучит сегодня, 10 февраля, во время оглашения "президентского плана бюджета на 2021 год".

То есть, если в 2020 году на финансовую поддержку "других стран" Америка потратит $55,7 млрд, то в 2021 — $44,1 млрд.

Reuters напоминает так же, что подобная попытка "прекратить финансировать чужие экономики" со стороны Трампа уже предпринималась при обсуждении бюджетных расходов на текущий, 2020 год, но Конгресс воспротивился этому и предложение президента "не прошло".

По словам собеседника издания,

"расходные предложения президента Трампа вряд ли снова будут приняты, особенно в год выборов".

Что еще предложит президент Трамп Конгрессу в рамках пересмотра бюджетных расходов

По данным Reuters, сокращение помощи другим странам — не единственный пакт подготовленных Трампом предложений. Так, например, он будет просить Конгресс выделить

  • Американской корпорации по финансированию международного развития (главная ее задача, напомним, — противостоять растущему экономическому влиянию Китая — прим. ред) — $700 млн,
  • на противостояние киберпреступности (в основном, "российским хакерам — прим. Reuters) — более $1 млрд.
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