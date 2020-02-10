Посол Китая в США прокомментировал слухи о природе коронавируса

На фоне увеличения числа заразившихся коронавирусом, вызывающим пневмонию нового типа, появилась масса слухов и домыслов, высказываемых часто "авторитетными источниками".

Самый распространённый из них — "коронавирус — бактериологическое оружие". Правда, чье именно — мнения расходятся.

Коронавирус - новый вид оружия?

Сегодня этот слух прокомментировал Цуй Тянькай, посол Китая в США. назвал бредом слухи о том, что новый коронавирус является биологическим оружием.

"Слухи о том, что коронавирус является биологическим оружием — это полный бред. Конечно, вокруг любой трагедии, есть всевозможные спекуляции и слухи. Так и тут. Кто-то говорит, что этот вирус произошел из военной лаборатории не в Китае, а может, в Соединенных Штатах. Как мы можем верить всем этим бредням? Это абсолютный бред", — сказал посол в эфире ТК CBS.

По словам дипломата, ученые пока не смогли со 100% уверенностью установить, откуда появился этот вирус.

"По предварительным данным, от каких-то животных. Но мы должны узнать об этом больше", — подчеркнул Цуй Тянькай.

Ситуация в Хубэе

А пока ученые бьются над загадкой появления 2019-nCoV, эпидемия продолжается. В ее эпицентре — китайской провинции Хубэй — по последним данным