На Украине 18 и 19-летних освободили от срочной службы

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что призыв в украинскую армию на срочную службу будет осуществляться с 20 лет. Молодые люди 18 и 19-летнего возраста также смогут пройти срочную службу, но на добровольной основе.

По словам Загороднюка, рекомендации об изменении правил призыва уже были разосланы главам облгосадминистраций страны. Глава Минобороны подчеркнул, что военнослужащие срочной службы не будут привлекаться к участию Операции объединенных сил в Донбассе.