Мужчина открыл стрельбу в полицейском участке Нью-Йорка

В Бронксе неизвестный мужчина открыл огонь прямо в полицейском участке. Ему удалось ранить сотрудника полиции и скрыться. Вскоре правоохранители обнаружили местоположение злоумышленника и арестовали его. Сейчас он дает показания.

Следствие считает, что этот же мужчина стрелял по полицейскому автомобилю накануне вечером и также ранил полицейского.