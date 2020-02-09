В Бронксе неизвестный мужчина открыл огонь прямо в полицейском участке. Ему удалось ранить сотрудника полиции и скрыться. Вскоре правоохранители обнаружили местоположение злоумышленника и арестовали его. Сейчас он дает показания.
Следствие считает, что этот же мужчина стрелял по полицейскому автомобилю накануне вечером и также ранил полицейского.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".