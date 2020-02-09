Салливан заявил, что Трамп хочет поговорить с Путиным

Американский посол в России Джон Салливан сообщил, что американский лидер Дональд Трамп работает над предложением президента России Владимира Путина о встрече глав государств-основателей Организации Объединенных Наций. Об этом американский дипломат рассказал "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"И я знаю, что президент Трамп приветствует возможность поговорить с президентом Путиным. Посмотрим, какой будет его реакция", - сообщил Салливан.

Напомним, Владимир Путин предложил созвать саммит основателей ООН во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.