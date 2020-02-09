Лидера Южно-Африканской Республики Сирила Рамапоса избрали на пост председателя Африканского союза. Он пробудет на этом посту один год.
"От нас всех зависит построение процветающей и мирной Африки. Мы должны принять меры для того, чтобы не позволять государствам, находящимся за пределами нашего континента, разжигать в Африке конфликты и развязывать чужими руками войны", - заявил Рамапоса.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".