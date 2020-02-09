В Великобритании уже четвертый человек заразился новым типом коронавируса. Об этом сообщило издание Sky News. Последний зараженный недавно прибыл из Франции, где контактировал с инфицированными.
"Пациент был переведён под контроль специалистов Национальной системы здравоохранения Великобритании в больнице Royal Free Hospital, и сейчас мы принимаем активные меры по контролю инфекции для того, чтобы избежать любой дальнейшей передачи вируса", - сообщила главный санитарный врач страны Крис Уитти.
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