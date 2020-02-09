Китаянка смогла излечиться от коронавируса в домашних условиях

24-летняя медсестра из Китая Джиа На получила положительный тест на коронавирус и решила отказаться от госпитализации. Девушка посчитала, что в больницах находится слишком много инфицированных в тяжелом состоянии. Уже через 11 дней девушка заявила, что полностью излечилась от болезни и сделала это сама в домашних условиях.

По словам китаянки, она принимала все назначенные препараты: БАД Lianhua Qingwen, "Авелокс" и "Осельтамивир". Также девушка отметила важность правильного питания, здорового сна, дезинфекции и самое главное - позитивного настроя.