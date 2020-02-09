Иран отразил "самую масштабную" кибератаку в истории страны

Заместитель министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Хамид Фатахи сообщил об отражении "самой масштабной" кибератаки в истории страны. По его словам, иранским специалистам удалось отразить атаку.

"Хакеры-наёмники провели против инфраструктуры страны самую масштабную атаку, которой подвергался Иран в своей истории", - написал чиновник в Twitter.

Напомним, издание The Washington Post сообщало в июне 2019 года, что американский лидер Дональд Трамп одобрил проведение кибератак против инфраструктуры Ирана.