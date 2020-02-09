Американские консульства с 10 февраля приостановят выдачу виз китайским гражданам из-за эпидемии коронавируса. Посольство США в Пекине пояснило, что выдача виз будет приостановлена в связи с сокращением штата консульств.

"В связи с текущей ситуацией, связанной с новым типом коронавируса, в посольстве и консульствах США очень ограничен штат сотрудников, и они могут быть не в состоянии отвечать на запросы, касающиеся регулярных визовых услуг", - пояснили в американском представительстве.