Тайский стрелок решил убивать людей, поскольку посчитал себя обманутым

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча назвал причину, по которой военнослужащий открыл огонь по мирному населению. Оказалось, что солдат решил расквитаться, поскольку посчитал себя обманутым при продаже дома. Недвижимость он продавал родственнику своего командира, которого убил первым. Ранее у военнослужащего не наблюдалось проблем с психикой.

Напомним, тайский стрелок 8 февраля убил своего командира и еще нескольких сослуживцев. Затем он угнал внедорожник и отправился в торговый центр, где взял заложников. Спецназу удалось ликвидировать стрелка, однако он успел убить 26 человек и ранить еще более 30.