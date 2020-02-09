МВД Казахстана назвал причину массовых драк на юге республики

В министерстве внутренних дел Казахстана назвали причину, которая спровоцировала массовую стычку на юге республики. Сообщается, что к межнациональной розни привел обычный дорожный конфликт, который был "подхвачен провокаторами".