В министерстве внутренних дел Казахстана назвали причину, которая спровоцировала массовую стычку на юге республики. Сообщается, что к межнациональной розни привел обычный дорожный конфликт, который был "подхвачен провокаторами".
"Кто-то кому-то не уступил дорогу. От слов дело перешло к рукоприкладству", - пояснил министр МВД Алексей Калайчиди.
"Часть молодежи поддалась на это. Мы и в других регионах нашли этих провокаторов", - добавил глава ведомства.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".