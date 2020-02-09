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Пассажирский самолет ушел от обстрела израильских истребителей

Мир

В интернете опубликованы кадры с камеры видеонаблюдения на авиабазе Хмеймим в Сирии, на которых пассажирский самолет совершает экстренную посадку. Экипажу воздушного судна чудом удалось уйти от обстрела и посадить самолет. Лайнер Airbus-320 переждал пока Израиль закончит ракетные удары, а затем вылетел в направлении международного аэропорта Дамаска.

Инцидент произошел 6 февраля. Два истребителя F-16 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, нанесли удары по пригороду Дамаска. В этот момент на посадку в аэропорту столицы заходил пассажирский лайнер Airbus-320 со 172 пассажирами на борту. Диспетчерам удалось увести самолет от аэропорта и перенаправить его на авиабазу Хмеймим.

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