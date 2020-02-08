Военные привезли мать к стрелку, который убил 20 человек в Таиланде

Весь мир следит за атакой тайского военнослужащего на местный торговый центр в городе Накхонратчасима. Количество жертв стрелка увеличилось до 20 человек. Еще 31 человек обратились за медицинской помощью. Личность стрелка была установлена. Им оказался 32-летний Чакрапант Тхомма. Силовики привезли к мужчине его мать.

Военные надеются, что мать стрелка сможет убедить его прекратить стрельбу и сдаться властям. Ранее Тхомма убил своего командира и сослуживца, затем украл внедорожник с военной базы и отправился в центр города.