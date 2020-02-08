В Иране примерно в течение часа отсутствовал интернет. Причиной стала масштабная кибератака. Об этом сообщил представитель Организации инфраструктурных коммуникаций при Министерстве информационно-коммуникационных технологий страны Саджад Бонаби.

"Сегодня в 11:44 (11:14 мск) из-за кибератаки произошел сбой в работе, потому в течение одного часа у некоторых операторов мобильного и стационарного интернета наблюдались перебои", - сообщил Бонаби, подчеркнув, что сейчас интернет работает в штатном режиме.