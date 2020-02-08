Российское посольство сообщило, что среди жертв тайского стрелка нет граждан России. Ранее СМИ сообщали, что военнослужащий в тайском городе Накхонратчасима открыл стрельбу в торговом центре. Жертвами стрельбы стали 17 человек, десятки человек обратились за медицинской помощью.
"По информации, полученной из правоохранительных органов, по состоянию на 23:00 местного времени иностранные граждане среди погибших и пострадавших от рук вооруженного военнослужащего в провинции Накхонратчасима отсутствуют", - сообщает посольство РФ в Таиланде.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".