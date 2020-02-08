Среди жертв тайского стрелка нет иностранных граждан

Российское посольство сообщило, что среди жертв тайского стрелка нет граждан России. Ранее СМИ сообщали, что военнослужащий в тайском городе Накхонратчасима открыл стрельбу в торговом центре. Жертвами стрельбы стали 17 человек, десятки человек обратились за медицинской помощью.