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Среди жертв тайского стрелка нет иностранных граждан

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Российское посольство сообщило, что среди жертв тайского стрелка нет граждан России. Ранее СМИ сообщали, что военнослужащий в тайском городе Накхонратчасима открыл стрельбу в торговом центре. Жертвами стрельбы стали 17 человек, десятки человек обратились за медицинской помощью.

"По информации, полученной из правоохранительных органов, по состоянию на 23:00 местного времени иностранные граждане среди погибших и пострадавших от рук вооруженного военнослужащего в провинции Накхонратчасима отсутствуют", - сообщает посольство РФ в Таиланде.

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