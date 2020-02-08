23 банкомата "Сбербанка" ограбили украинцы в Европе

В Боснии и Герцеговине три гражданина Украины ограбили 23 банкомата "Сбербанка" за 53 часа. Преступникам удалось похитить около 100 тысяч рублей. Злоумышленникам удалось завладеть деньгами в 16 боснийских городах.

Местная полиция задержала смогла задержать Дмитрия Бойко и Александра Зайцева. Третий подозреваемый - Ярослав Титаренко смог скрыться от правосудия и уехать в Венгрию.

Примечательно, что "Сбербанк" не обнаружил пропажу средств до того момента, пока банку не сообщила боснийская полиция.