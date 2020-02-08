Ранее СМИ рассказывали о стремительном разводе Памелы Андерсон и Джона Питерса спустя 12 дней после заключения брака. Издание RadarOnline сообщило, что молодожены расстались по инициативе Питерса. Примечательно, что он решил сообщить о разрыве с помощью SMS-сообщения.

"Это был прекрасный, удивительный праздник любви. Но весь этот брак... меня напугал. Я понял, что в 74 года мне нужна простая и спокойная жизнь, а не любовные страсти на расстоянии... Лучшее, что мы можем сделать, - пойти каждый своим путём. Надеюсь, что ты сможешь меня простить", - написал Питерс Памеле Андерсон.