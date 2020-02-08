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Китайские власти переименовали коронавирус 2019-nCoV

Мир

Новая коронавирусная инфекция, которая ранее была известна как 2019-nCoV, получила новое название от властей Китая. Правительство страны решило назвать инфекцию NCP ("новая коронавирусная пневмония"). Решение властей было озвучено на на пресс-конференции Госкомитета по здравоохранению.

Теперь в новостных сводках будет публиковаться новое название недуга, которое в последующем может быть изменено. Это подчеркнули представители Госкомитета. 

На текущий момент от NCP погибли более 750 человек. Еще более 30 тысяч китайцев оказались инфицированы.

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