Тайский премьер потребовал задержать солдата, устроившего стрельбу

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-оча сообщил, что держит руку на пульсе вокруг ситуации со стрельбой в городе Накхонратчасима. Он потребовал у силовых ведомств произвести задержание военнослужащего, который удерживает 16 человек на четвертом этаже торгового центра.

Также глава правительства призвал оказать помощь всем пострадавшим, получившим ранения в результате стрельбы. Напомним, солдат украл с военной базы внедорожник и отправился в город, где открыл стрельбу с торговом центре.