Женщины и дети массово бегут из Казахстана

Сотни людей собрались на контрольно-пропускных пунктах на границе Казахстана и Киргизии. Причиной этому стали массовые беспорядки в селе Масанчи. Представители этнического меньшинства дунгане хотят срочно покинуть Казахстан из-за страха преследования.

Пограничная служба Казахстана сообщает, что собравшиеся на границе люди это в основном женщины и дети.