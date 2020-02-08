Трамп "очистил" Белый дом от "предателей"

Президент США Дональд Трамп уволил нескольких сотрудников своей администрации, которые проходили свидетелями по делу об импичменте. Должности в Белом доме лишился Александр Виндман, который был членом Совета по нацбезопасности. Он сыграл одну из самых важных ролей в деле об импичменте.

Также был уволен брат Виндмана Юджин. Дональд Трамп принял решение отозвать американского посла в ЕС Гордона Сондленда, который также свидетельствовал против американского лидера. Ранее суд отклонил два дела против Дональда Трампа о препятствовании работе Конгресса и злоупотреблении властью.