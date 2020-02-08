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Жену украинского футболиста могут посадить за исполнение гимна в белье

Мир » Бывший СССР » Украина

Супруге украинского защитника турецкого "Ризеспора" Николая Морозюка Ирине Морозюк грозит тюремное заключение за исполнение государственного гимна в нижнем белье. Об этом сообщил юрист Юрий Юрченко. 

"Надругательство - это оскорбительное отношение, грубое издевательство или демонстрация пренебрежения. По статье 338 Уголовного кодекса Украины надругательство над государственными символами наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или арестом на срок до трёх лет", - пояснил юрист.

"Если и брать в пользование государственные символы, то они могут использоваться исключительно с уважением! И ни одно пренебрежение недопустимо, в том числе и насмешки", - добавил Юрченко.

Ранее на видеохостинге YouTube появилось видео, на котором Ирина Морозюк спела украинский гимн в нижнем белье.

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Жену украинского футболиста могут посадить за исполнение гимна в белье
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