Супруге украинского защитника турецкого "Ризеспора" Николая Морозюка Ирине Морозюк грозит тюремное заключение за исполнение государственного гимна в нижнем белье. Об этом сообщил юрист Юрий Юрченко.

"Надругательство - это оскорбительное отношение, грубое издевательство или демонстрация пренебрежения. По статье 338 Уголовного кодекса Украины надругательство над государственными символами наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или арестом на срок до трёх лет", - пояснил юрист.

"Если и брать в пользование государственные символы, то они могут использоваться исключительно с уважением! И ни одно пренебрежение недопустимо, в том числе и насмешки", - добавил Юрченко.