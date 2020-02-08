Полиция Ньюарка проводит расследование избиения баскетбольного тренера 4 февраля. Примечательно, что мужчину избили его же подопечные. Согласно показаниям свидетелей, участники местной баскетбольной команды расстроились после проигрыша и решили выместить свое недовольство на тренере.
Конфликт произошел прямо во дворе школы. Тренер отказался от медицинской помощи и не выдвинул обвинений против своих подопечных, однако полиция все-таки возбудила уголовное дело.
В следующем году "Уралвагонзавод" завершит испытания новых артиллерийских комплексов. Какие перспективы есть у войск при их наличии, пояснил эксперт.