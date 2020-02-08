Баскетболисты из США избили собственного тренера

Полиция Ньюарка проводит расследование избиения баскетбольного тренера 4 февраля. Примечательно, что мужчину избили его же подопечные. Согласно показаниям свидетелей, участники местной баскетбольной команды расстроились после проигрыша и решили выместить свое недовольство на тренере.

Конфликт произошел прямо во дворе школы. Тренер отказался от медицинской помощи и не выдвинул обвинений против своих подопечных, однако полиция все-таки возбудила уголовное дело.