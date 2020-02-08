Поклонская сравнила Украину с сомалийскими пиратами

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, что граничащие с Украиной страны скоро будут "шарахаться" от нее, как от сомалийских пиратов. Свое мнение парламентарий высказала на своей странице в Instagram.

"Скоро от Украины будут шарахаться все приграничные страны, будто рядом с ними живут пираты из Сомали", - написала Поклонская.

По мнению Поклонской сейчас на Украине царит "диктатура демократии". Она считает, что скоро могут привлечь и кошек за то, что они говорят "не на державной мове".