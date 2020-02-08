Депутат Госдумы Наталья Поклонская, что граничащие с Украиной страны скоро будут "шарахаться" от нее, как от сомалийских пиратов. Свое мнение парламентарий высказала на своей странице в Instagram.
"Скоро от Украины будут шарахаться все приграничные страны, будто рядом с ними живут пираты из Сомали", - написала Поклонская.
По мнению Поклонской сейчас на Украине царит "диктатура демократии". Она считает, что скоро могут привлечь и кошек за то, что они говорят "не на державной мове".
В следующем году "Уралвагонзавод" завершит испытания новых артиллерийских комплексов. Какие перспективы есть у войск при их наличии, пояснил эксперт.