Во Франции уже 11 человек заразились коронавирусом

Французские медики зафиксировали еще пять случаев заражения новым типом китайского коронавируса. Такую информацию предоставила министр социальных дел и здравоохранения республики Аньес Бюзен.

"Пять новых случаев заражения этим вирусом зафиксированы во Франции", - заявила Бюзен, отметив, что речь идет о четырех взрослых и одном ребенке.

В сумме с новыми случаями заражения количество инфицированных коронавирусом во Франции увеличилось до 11 человек.