Авиакомпании China Southern Airlines и Hainan Airlines планируют уволить более ста российских пилотов. Об этом сообщил ТАСС. По информации издания, авиакомпании планируют досрочно разорвать контракты с пилотами из России. Примечательно, что уволены будут не только российские пилоты. Организации запланировали массовое сокращение штата.
"Все иностранные пилоты будут отправлены во временный простой без сохранения заработной платы до тех пор, пока компания не известит пилотов о возможности вернуться на работу в случае улучшения ситуации", - такие сообщения разослали авиакомпании своим пилотам.
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