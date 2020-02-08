Авиакомпании Китая уволят более 100 российских пилотов

Авиакомпании China Southern Airlines и Hainan Airlines планируют уволить более ста российских пилотов. Об этом сообщил ТАСС. По информации издания, авиакомпании планируют досрочно разорвать контракты с пилотами из России. Примечательно, что уволены будут не только российские пилоты. Организации запланировали массовое сокращение штата.