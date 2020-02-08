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Источник Правда.Ру

Принц Гарри впервые прокомментировал уход из королевской семьи

Мир

Принц Гарри и Меган Маркл впервые приняли участие в официальном мероприятии после своего переезда в Канаду. Представитель королевской семьи выступил с речью о психологическом здоровье на инвестиционном саммите в Майами. Принц Гарри поведал присутствующим, как в течение семи лет занимался терапией, чтобы справиться со смертью матери.

Также Гарри рассказал о своем решении выйти из королевской семьи. По его словам, это было трудное решение, но он не жалеет о нем, поскольку это было нужно для защиты Меган Маркл и своего сына Арчи. 

арчи терапия принц гарри меган маркл принцесса диана королевская семья психологическое здоровье
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