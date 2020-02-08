Джонни Депп показал суду 87 видео с нападающей Эмбер Херд

Джонни Депп показал в суде 87 записей с камер видеонаблюдения, на которых показал агрессивное поведение своей бывшей жены Эмбер Херд. Об этом сообщил портал LADBible со ссылкой на внутренние материалы дела. Актер сообщил, что экс-супруга постоянно била его руками и ногами, а также оскорбляла.

Депп требует с Эмбер Херд 50 миллионов долларов за статью, в которой она назвала себя "жертвой домашнего насилия". Более того, актер обвиняет свою бывшую жену в измене с Илоном Маском.