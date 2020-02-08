В Китае от коронавируса умер первый иностранец

В Китае впервые зафиксирована смерть иностранного гражданина от коронавируса. Сообщается, что в Ухане скончался гражданин США. Об этом сообщило агентство Reuters. По информации издания, погибшему американцу было около 60 лет.

Аналогичное заявление сделало министерство иностранных дел Японии. В ведомстве заявили, что в Ухане от коронавируса умерла 60-летняя японка.

Общее число смертей от коронавируса в Китае превысило 724 случая. Всего коронавирусом заболели 34,6 тысяччеловек. В России зафиксированы только два случая заболевания в Забайкалье и Тюменской области.