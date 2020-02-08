В Казахстане наблюдаются массовые драки. Погибли уже восемь человек

Министр внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева сообщила о межнациональном конфликте между между казахами и дунганами (народом, проживающим в Киргизии). Инцидент произошел в Жамбылской области. Вечером 7 февраля на окраине села Масанчи прошла массовая драка. В результате стычки погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.

Участники конфликта применяли холодное и огнестрельное оружие, а также оказали сопротивление сотрудникам полиции. 47 правонарушителей были задержаны и доставлены в полицию.

Министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев сообщил, что причиной стычки стал бытовой конфликт, который "был переведен межэтническую плоскость провокаторами".