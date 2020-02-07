Новый посол Британии в США назван сегодня. Должность получила постоянный представители страны в ООН Карен Пирс.
Об этом в пятницу сообщает британский МИД.
"Мы гордимся тем, что посылаем в Вашингтон такого выдающегося дипломата, и я сердечно поздравляю её с назначением", — цитируют СМИ главу Форин Офис Доминика Рааба.
Стоит отметить, что назначение историческое — Пирс станет первой женщиной, представляющей королевство в США. Ранее Карен Пирс занимала дипломатические посты в Женеве, Токио, на Балканах.
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