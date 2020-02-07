Франция сократила ядерный потенциал до минимума

До 300 боеголовок сократила Франция свой ядерный потенциал. Об этом рассказал президент страны Эммануэль Макрон.

По его словам, это минимум, который необходим стране для обеспечения ядерного сдерживания. Известие президент сообщил на встрече с офицерами, которая прошла в Париже.

Ранее стало известно, что США стали размещать на подлодках ядерные боеголовки. В Пентагоне эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.